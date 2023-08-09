Мир 09 августа 2023, 14:31 Немецкие музыканты исполнили песню солдат вермахта на ярмарке в Польше Немецкий хор исполнил песню солдат вермахта на ярмарке в Гданьске Unsplash

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В соцсети X (бывший Twitter) появилось видео, на котором немецкие музыканты исполняют любимую песню солдат вермахта Ein Heller und ein Batzen («Копейка и полтина») на ярмарке в польском городе Гданьске. По данным издания Krzysztof Mularczyk, пользователи отреагировали настолько гневно, что извиняться пришлось не только музыкантам, но и властям региона.

Песня о молодом повесе, тратящем на воду больше, чем на вино, прозвучала на Доминиканской ярмарке в столице Померании. Композиция получила популярность в начале Второй мировой войны у гитлеровских солдат и даже официально включалась в список маршевых.

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Комментаторы в Сети обрушились с критикой на мэра Гданьска Александра Дулькевича, который, по их мнению, не должен был молчать по поводу случившегося. Немецкие музыканты позже пояснили, что исполняли песню в классическом варианте, относящемся еще к XIX веку, и не знали ее дальнейшую историю. В итоге коллектив извинился, а местные власти признали, что в некоторых ситуациях не все фольклорные песни одинаково уместны.