Немецкие компании высказались за отмену антироссийских санкций

«Абсолютное большинство (95%) немецких компаний в России выступает за постепенное или незамедлительное снятие европейских санкций в отношении РФ», — отмечается в опросе по деловому климату Российско-Германской внешнеторговой палаты.

«Русская планета» уточнила, что лишь 5% немецких компаний высказались за сохранение ограничительных мер. При этом ни одно из предприятий не выступило за ужесточение рестрикций.