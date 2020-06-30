Немецкие компании высказались за отмену антироссийских санкций
Опрос показал, что большая часть немецких предприятий, которые работают в РФ, выступают за отмену антироссийских санкций со стороны ЕС. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Абсолютное большинство (95%) немецких компаний в России выступает за постепенное или незамедлительное снятие европейских санкций в отношении РФ», — отмечается в опросе по деловому климату Российско-Германской внешнеторговой палаты.
«Русская планета» уточнила, что лишь 5% немецких компаний высказались за сохранение ограничительных мер. При этом ни одно из предприятий не выступило за ужесточение рестрикций.