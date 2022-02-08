Немецкие инженеры превратили снос 500-летнего моста в шоу. И это в прямом смысле бомбическое зрелище

Операция по сносу автодорожного моста в Германии привлекла внимание жителей всей страны. Инженеры устроили из взрыва настоящее зрелище, трансляцию которого вел один из местных телеканалов.

В целом инженерам потребовалось более 120 килограммов взрывчатки. Ее равномерно распределили на полотне моста и в двух тысячах отверстий опор. В конечном итоге мост «сложился» за несколько секунд.

Вокруг эстакады специально создали безопасную зону. Таким образом все желающие могли наблюдать за операцией на расстоянии или по телевизору.