Немецкие города больше не смогут принимать беженцев с Украины | 360°

Все новости

Мир

09 октября 2022, 04:48

Япония признала важность «Сахалина-1» для энергообеспечения страны

Мир

09 октября 2022, 04:40

Послу Украины в Минске вручили ноту из-за планов Киева ударить по Белоруссии

Реклама

Происшествия

09 октября 2022, 04:24

Неадекватный мужчина стрелял в полицейских на западе Москвы

Спецоперация

09 октября 2022, 04:05

Американский военный эксперт заявил, что у США закончатся ракеты HIMARS для Украины

Спецоперация

09 октября 2022, 03:59

Казарму артбригады ВСУ обстреляли в Запорожье — Рогов

Мир

09 октября 2022, 03:48

Европейцы начали скупать дрова и топливные гранулы в ожиданиях энергокризиса — СМИ

Мир

09 октября 2022, 03:38

Правление Трасс привело к росту поддержки независимости Шотландии — СМИ

Деньги

09 октября 2022, 03:30

Аналитик назвал условие для ослабления рубля

Мир

09 октября 2022, 03:00

The Washington Post назвала «неприличным» энергетический доход Норвегии

Мир

09 октября 2022, 04:25

Немецкие города больше не смогут принимать беженцев с Украины

MDR: немецкие города отказывают в приеме вновь прибывшим украинским беженцам

Читать 360tv в

Города в Центральной Германии больше не могут принимать беженцев с Украины. Муниципалитеты переполняются и отказывают в приеме вновь прибывшим. Об этом сообщила телекомпания MDR.

В частности, несколько недель назад Дрезден объявил, что больше не имеет возможности принимать украинцев. Затем к нему присоединились Магдебург, Гера и Галле. Города Эрфурт и Хемниц также почти достигли «предела».

Реклама

«Все больше и больше муниципалитетов сообщают, что они достигают предела своих возможностей», — сказал исполнительный директор Немецкого союза городов и общин Герд Ландсберг.

Реклама

По сообщению MDR, в Германию уже прибыло более миллиона бежнцев с Украины.

Ранее сообщалось, что главы 23 муниципалитетов пожаловались главе МВД Германии на недостаток финансовой помощи для обеспечения беженцев. Они заявили, что поддержка этих людей привела муниципалитеты к крайне опасному положению. По их словам, украинцы продолжают прибывать, и их обеспечение ложится на бюджеты местных администраций.

Германия

Украина

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама