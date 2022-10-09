Немецкие города больше не смогут принимать беженцев с Украины | 360°

Мир 09 октября 2022, 04:25 Поделиться Telegram

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Viber Немецкие города больше не смогут принимать беженцев с Украины MDR: немецкие города отказывают в приеме вновь прибывшим украинским беженцам Unsplash

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Города в Центральной Германии больше не могут принимать беженцев с Украины. Муниципалитеты переполняются и отказывают в приеме вновь прибывшим. Об этом сообщила телекомпания MDR.

В частности, несколько недель назад Дрезден объявил, что больше не имеет возможности принимать украинцев. Затем к нему присоединились Магдебург, Гера и Галле. Города Эрфурт и Хемниц также почти достигли «предела».

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«Все больше и больше муниципалитетов сообщают, что они достигают предела своих возможностей», — сказал исполнительный директор Немецкого союза городов и общин Герд Ландсберг.

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По сообщению MDR, в Германию уже прибыло более миллиона бежнцев с Украины.

Ранее сообщалось, что главы 23 муниципалитетов пожаловались главе МВД Германии на недостаток финансовой помощи для обеспечения беженцев. Они заявили, что поддержка этих людей привела муниципалитеты к крайне опасному положению. По их словам, украинцы продолжают прибывать, и их обеспечение ложится на бюджеты местных администраций.

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