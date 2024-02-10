10 февраля 2024, 18:48
Немецкие генералы тайно прибыли в Киев в день отставки Залужного
Bild: генинспектор Бройер тайно приехал в Киев к Залужному в день его отставки
В день отставки главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного в Киев приезжали немецкие генералы. Как сообщило издание Bild, украинский военачальник сам пригласил их.
Столицу республики посетили генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер и глава рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг.
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«Высокопоставленные немецкие военные отправились в Украину для обмена мнениями со своими коллегами. Их видели в отеле в украинской столице», — написали авторы материала.
Генерал-майор Кристиан Фрейдинг участвует во всех соответствующих операциях в качестве руководителя ситуационного центра в Украине, отметило издание. Бройер — доверенное лицо министра обороны Бориса Писториуса.
«Он является самым высокопоставленным солдатом в войсках, а также является военным советником федерального правительства», — передало СМИ.
Залужного отправили в отставку 8 февраля. Пост главкома ВСУ занял генерал-полковник Александр Сырский, которого прозвали «мясником» и «генералом 200». Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов назвал Сырского предателем Родины и сравнил его с генералом Андреем Власовым.
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