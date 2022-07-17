Немецкие газохранилища оказались почти пустыми без России

Текущих запасов газа в хранилищах Германии не хватит, чтобы пережить зиму без голубого топлива из России. Об этом в интервью газете Bild am Sonntag заявил глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер.

«Газохранилища заполнены почти на 65%. Это лучше, чем в предыдущие недели, но все же недостаточно, чтобы пережить зиму без российского газа», — сказал он.

По его словам, завершение технических работ по ремонту газопровода «Северный поток» запланировано на четверг. Мюллер отметил, что пополнение хранилищ ФРГ голубым топливом зависит от дальнейших поставок по этому маршруту.

Многие зарубежные эксперты предрекают европейским странам тяжелую зиму из-за кризиса в сфере энергетики. В частности, такое мнение выразил глава нефтяной компании Royal Dutch Shell Бен ван Берден. По его прогнозам, в Европе вырастут цены на газ, а местным политикам придется регулировать норму потребления голубого топлива.