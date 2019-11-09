Немецкие футболисты напомнили о падении Берлинской стены прямо на поле. Видео

Футбольный клуб «Герта» из Германии перед началом матче с «РБ Лейпциг» устроил шоу. Спортсмены напомнили о 30-летии со дня падения Берлинской стены.

Видеозапись перформанса появилась на странице Football on BT Sport в Twitter.

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Стену футболисты «возвели» из пластика. Это произошло в центре поля на берлинском Олимпийском стадионе. Футболисты, когда выходили на газон, разместились по разные стороны от конструкции. Берлинская стена перед началом матча рухнула.

Болельщики тоже в стороне не остались: на трибунах они растянули огромное изображение Бранденбургских ворот, которые также называют воротами мира.

Берлинскую стену построили в 1961 году. Она разделял западную и восточную часть Берлина на протяжении почти 40 километров. Общая длина сооружения — 155 километров. 9 ноября 1989 года стена была разрушена.

Матч «Герта» — «Лейпциг» закончился со счетом 2:4. Он состоялся в рамках 11 тура немецкой лиги.