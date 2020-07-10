Немецкие эксперты рассказали о вымирании среднего класса в США

Они заявили, что Соединенные Штаты Америки охватила болезнь, симптомом которой стало президентство Дональда Трампа.

На данный момент можно говорить об экономическом упадке и кризисе американского рынка труда. Из-за инфляции зарплаты наиболее бедной части американских граждан не поднимались уже 50 лет, написал сайт «Политика сегодня».

По мнению специалистов, финансовые трудности отражаются на здоровье населения. К тому же эксперты раскритиковали систему здравоохранения США, которой жители, «как дань», платят высокие налоги.