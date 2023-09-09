Мир 09 сентября 2023, 09:00 Немецкие экономисты признали растущую торговую активность России BI: ученый Стамер выразил недовольство из-за роста экономики России Unsplash

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Россия в августе увеличила торговую активность, что вызвало разочарование у немецких экономистов. Об этом сообщило издание Business Insider со ссылкой на отчет Кильского института мировой экономики.

Несмотря на масштабные санкции, страна смогла нарастить торговлю. Активность крупнейших российских портов продемонстрировала несостоятельность экономических ограничений, введенных против страны.

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«В российских портах количество прибывающих контейнеровозов растет и, несмотря на санкции и слабый рубль, находится почти на уровне, наблюдавшемся до начала конфликта», — сообщило издание.

Глава Kiel Trade Indicator доктор Винсент Стамер пожаловался, что Россия «похоже, возвращается в мировую торговлю».

Западные страны усилили санкционное давление на страну после начала СВО. Президент России Владимир Путин назвал экономические ограничения долгосрочной стратегией Европы и США. Глава государства продлил действие мер России в ответ на санкции до конца 2025 года.