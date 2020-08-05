Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) составила иск против «Северного потока — 2». Причиной стала выдача судом разрешения на эксплуатацию газопровода.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на заявление экологов, DUH намерена организовать проверку «неконтролируемых утечек метана при добыче и транспортировке природного газа», а также призывает рассмотреть этот вопрос в Европейском суде.

В свою очередь, оператор проекта «Северный поток — 2» Nord Stream 2 изучит иск DUH. В компании также напомнили, что «Северный поток — 2» уже был одобрен компетентными органами пяти стран, которые оценили влияние трубопровода на окружающую среду и пришли к выводу, что проект соответствует строгим экологическим законам ЕС.

Выходу российского газа на европейские рынки препятствуют США, чтобы продавать туда свой сжиженный природный газ. Сейчас уже действуют санкции, которые затрагивают страховые компании, а также компании по прокладке труб. Некоторые уже покинули «Северный поток — 2». В США рассматривают возможности расширения санкционного списка. При этом глава Минэнерго Александр Новак заявлял, что Россия сможет сама достроить газопровод.