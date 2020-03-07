Экологи заявили, что разрешение на строительство газопровода требует проверки с точки зрения экологической безопасности прокладки труб и последующей работы. Также они уточнили, что новые научные исследования доказали вред для окружающей среды от добычи природного газа. Выбрасываемый при бурении скважин метан играет дополнительную роль в глобальном потеплении.

Экологи заявили, что они намерены через суд остановить строительство, пока им не предоставят факты безопасной добычи газа в России.

По данным издания, использование природного газа на деле благоприятно для климата, так как никаких вредных воздействий на климат оно не оказывает. Однако при его добыче действительно может происходить утечка метана, который является более агрессивным для экологии, чем углекислый газ.

Однако компания Nord Stream 2 AG, которая занимается строительством газопровода назвали выводы экологов несостоятельными. Там уточнили, что строительство газопровода одобрили компетентные органы из пяти стран. Они изучили все воздействия на окружающую среду и не нашли никаких нарушений.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» остановилось после того, как США ввели санкции против предприятий и организаций, которые сотрудничали с Россией в сфере строительства трубопроводов. Из проекта вышла швейцарская фирма Allseas, которой принадлежал корабль-трубоукладчик.

За окончание строительства выступила канцлер Германии Ангела Меркель. Она заявила, что прокладка «Северного потока — 2» одобрена европейским законодательством, а значит, что дело нужно довести до конца.

Россия напомнила, что у нее есть собственное судно, которое вполне может прокладывать трубы под водой. Это «Академик Черский». Судно находилось в Находке, но в первой половине февраля оно вышло из порта и направилось в сторону Балтики.