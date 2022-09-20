Немецкие депутаты захотели посетить Россию и Донбасс | 360°

Мир 20 сентября 2022, 02:35 Поделиться Telegram

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Viber Немецкие депутаты захотели посетить Россию и Донбасс Депутаты «Альтернативы для Германии» посетят Россию и восточную часть Украины Unsplash/Maheshkumar Painam

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Депутаты ландтага федеральной земли Саксония-Анхальт от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) готовы поехать в Россию, а также хотят посетить Украину. Этот визит необходим, чтобы иметь объективное мнение о происходящем в Донбассе. Об этом написало издание Die Zeit.

«В состав делегации входят два депутата парламента Саксонии-Анхальт от АдГ — доктор Ханс-Томас Тильшнайдер и Даниэль Вальд», — отмечается в заявлении.

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Опрос парламентской группы АдГ показал, что свыше трети жителей Саксонии-Анхальт не верят немецким СМИ. Это касается информации в Донбассе. Почти половина жителей федеральной земли считают освещение событий на Украине необъективным. Именно поэтому депутаты отправятся на Украину для оценки гуманитарной ситуации.

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Страны военно-политического блока НАТО давно подогревают конфликт, отправляя военную помощь Украине. Словения пообещала передать Киеву модифицированные советские танки M-55 S, а взамен получит немецкие грузовики.

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