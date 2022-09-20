Немецкие депутаты захотели посетить Россию и Донбасс | 360°

Все новости

Происшествия

20 сентября 2022, 03:39

Жизни отравившихся угарным газом в кафе ничего не угрожает — мэрия Дербента

Мир

20 сентября 2022, 03:25

Боррель назвал условие для создания миссии по оказанию военной помощи Украине

Реклама

Эксклюзив

20 сентября 2022, 03:12

«Почти пять лет лечился от шизофрении». Дядя рассказал о первом преступлении убившего отца в Турции россиянина

Мир

20 сентября 2022, 02:35

Немецкие депутаты захотели посетить Россию и Донбасс

Общество

20 сентября 2022, 02:14

Москвичей предупредили о сильном ветре

Происшествия

20 сентября 2022, 02:03

Более 5 тысяч жителей Курской области пожаловались на ущерб от урагана

Происшествия

20 сентября 2022, 01:45

Появились кадры с места отравления угарным газом в кафе Дербента

Мир

20 сентября 2022, 01:30

Словения пообещала передать Украине 28 советских танков в обмен на немецкие грузовики

Мир

20 сентября 2022, 01:27

Пелоси оправдалась за визит в Армению в разгар конфликта с Азербайджаном

Мир

20 сентября 2022, 02:35

Немецкие депутаты захотели посетить Россию и Донбасс

Депутаты «Альтернативы для Германии» посетят Россию и восточную часть Украины

Читать 360tv в

Депутаты ландтага федеральной земли Саксония-Анхальт от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) готовы поехать в Россию, а также хотят посетить Украину. Этот визит необходим, чтобы иметь объективное мнение о происходящем в Донбассе. Об этом написало издание Die Zeit.

«В состав делегации входят два депутата парламента Саксонии-Анхальт от АдГ — доктор Ханс-Томас Тильшнайдер и Даниэль Вальд», — отмечается в заявлении.

Реклама

Опрос парламентской группы АдГ показал, что свыше трети жителей Саксонии-Анхальт не верят немецким СМИ. Это касается информации в Донбассе. Почти половина жителей федеральной земли считают освещение событий на Украине необъективным. Именно поэтому депутаты отправятся на Украину для оценки гуманитарной ситуации.

Реклама

Страны военно-политического блока НАТО давно подогревают конфликт, отправляя военную помощь Украине. Словения пообещала передать Киеву модифицированные советские танки M-55 S, а взамен получит немецкие грузовики.

Германия

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама