06 августа 2023, 12:23
Немецкие депутаты призвали Шольца отправить ВСУ дальнобойные ракеты
Депутат бундестага Шварц попросил Шольца передать Украине крылатые ракеты Taurus
Депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреас Шварц обратился к канцлеру Олафу Шольцу с призывом передать ВСУ дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Об этом сообщило издание Der Spiegel.
Шварц подчеркнул, что украинское контрнаступление замедлилось, так как у ВСУ нет серьезной авиации для поддержки.
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«Тут остается только управляемое оружие, такое как крылатые ракеты Taurus, посредством которых украинская армия могла бы преодолеть созданные россиянами минные поля», — подчеркнул немецкий депутат.
Политик указал, что Германия теряет время, отказываясь от поставок крылатых ракет, как было в ситуации с передачей Украине танков.
Шварц также ответил на опасения министра обороны ФРГ Бориса Писторуса о том, что ВСУ начнут применять Taurus по территории РФ. Депутат уточнил, что у армии Украины уже есть средства для нанесения ударов по российским объектам — артиллерийские системы Mars и HIMARS.
Ранее депутат Германии Ральф Штегнер заявил об ошибочном мнении тех, кто верил в быструю победу Украины благодаря поставкам оружия с дальним радиусом действия.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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