Немецкие депутаты призвали кабмин ФРГ выступить против вступления Украины в ЕС и НАТО

«Немецкий бундестаг призывает федеральное правительство сохранить нейтралитет Украины, то есть, по возможности, высказываться против принятия страны в Европейский союз и НАТО», — говорится в обращении.

Также в тексте говорится о плотной связи Украины с Россией. По мнению немецких депутатов, Киев и Москва «связаны друг с другом в культурном, религиозном, языковом, экономическом и этническом плане».

«Украину нельзя ставить перед выбором между Россией и Западом. Это подстегивает раскол в стране», — считают парламентарии.

Депутаты напоминают о подписанном в 2014 году Соглашении об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, которое «раскололо» государство и «в значительной степени поспособствовало эскалации внутреннего конфликта в стране».

Депутаты заключили, что Брюссель и Берлин должны быть нацелены на развитие контактов с Москвой, а также на подключение Киева к общей интеграции.