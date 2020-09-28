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    28 сентября 2020, 10:33

    Немецкие депутаты призвали кабмин ФРГ выступить против вступления Украины в ЕС и НАТО

    Анастасия Кременчугская

    Немецкие депутаты партии «Альтернатива для Германии» обратились к правительству Германии с призывом высказаться против вступления Украины в ЕС и НАТО. Об этом сообщил RT.

    «Немецкий бундестаг призывает федеральное правительство сохранить нейтралитет Украины, то есть, по возможности, высказываться против принятия страны в Европейский союз и НАТО», — говорится в обращении.

    Также в тексте говорится о плотной связи Украины с Россией. По мнению немецких депутатов, Киев и Москва «связаны друг с другом в культурном, религиозном, языковом, экономическом и этническом плане».

    «Украину нельзя ставить перед выбором между Россией и Западом. Это подстегивает раскол в стране», — считают парламентарии.

    Депутаты напоминают о подписанном в 2014 году Соглашении об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, которое «раскололо» государство и «в значительной степени поспособствовало эскалации внутреннего конфликта в стране».

    Депутаты заключили, что Брюссель и Берлин должны быть нацелены на развитие контактов с Москвой, а также на подключение Киева к общей интеграции.

    Новости SMI.FM