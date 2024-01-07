Мир 07 января 2024, 00:44 Немецкие депутаты призвали к ударам по России Депутаты нескольких партий Германии выступили за нанесение ударов по РФ Unsplash

Читать 360tv в

Некоторые немецкие депутаты предложили не только поставить Украине крылатые ракеты Taurus, но и нанести удары по России. С таким инициативами они обратились к канцлеру Германии Олафу Шольцу, сообщило РИА «Новости».

Член партии «Зеленые» Сара Нанни заявила, что поставка ракет Taurus Украине «назрела давно», но лучшей защитой от ударов ВС РФ станет бомбардировка российских территорий. Такие действия, по словам немецкого политика, соответствуют нормам международного права.

Реклама

Депутат ХДС Родерих Кизеветтер назвал Taurus эффективной системой, которая ликвидирует объекты даже вдали от фронта. Такие ракеты помогут украинским силам поразить Крымский мост и Черноморский флот, отметил политик.

Глава комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн от партии СвДП тоже выступила за поставку Украине крылатых ракет. Она призвала отправить этой стране как можно больше боеприпасов, чтобы «прервать российские линии снабжения», но к ударам по России не призывала.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц попал в неприятную ситуацию, когда посетил Нижнюю Саксонию после наводнения. Он приехал туда в резиновых сапогах, чем разозлил местных жителей, которые посчитали этот наряд нелепой попыткой показать, что политик близок к народу.