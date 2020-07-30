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    30 июля 2020, 16:49

    Немецкие депутаты назвали американские санкции «вмешательством» во внутренние дела Европы

    Анастасия Кременчугская

    Депутаты из фракции Свободной демократической партии Германии возмущены тем, что США пытаются вмешиваться в европейские дела, а также давить на страну из-за реализации проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщило РИА «Новости».

    Депутаты направили сообщение Теду Крузу и Джинн Шейхин, американским сенатором. В нем говорится о том, что введенные санкции — попытка «вмешаться во внутренние дела Европы», написал «Царьград».

    Отмечается, что вводить ответные ограничительные меры Германия пока не планирует, так как это не в интересах Европы.

    Мартин Нойманн, официальный представитель фракции по вопросам энергетики, заявил, что в интересах Германии «более тесное и конструктивное сотрудничество между США и ЕС, в том числе в международной и экономической сфере, а также в развитии новых совместных проектов».

    Новости SMI.FM