Немецкие депутаты назвали американские санкции «вмешательством» во внутренние дела Европы

Депутаты направили сообщение Теду Крузу и Джинн Шейхин, американским сенатором. В нем говорится о том, что введенные санкции — попытка «вмешаться во внутренние дела Европы», написал «Царьград».

Отмечается, что вводить ответные ограничительные меры Германия пока не планирует, так как это не в интересах Европы.

Мартин Нойманн, официальный представитель фракции по вопросам энергетики, заявил, что в интересах Германии «более тесное и конструктивное сотрудничество между США и ЕС, в том числе в международной и экономической сфере, а также в развитии новых совместных проектов».