Немецкие деятели культуры потребовали прекратить травлю русских в Германии

Немецкая интеллектуальная элита потребовала остановить травлю русских в Германии. Более 20 деятелей культуры написали открытое письмо президенту Франк-Вальтеру Штайнмайеру.

Культурные деятели попросили прекратить разжигание межнациональной розни и принять все возможные меры против подстрекательства и русофобии. Письмо также направили канцлеру Германии Олафу Шольцу и уполномоченной правительства ФРГ по политике в области прав человека и гуманитарной помощи Луизе Амтсберг. Среди тех, кто подписался под документом, — популярный немецкий музыкант и актер Тино Айсбреннер, режиссер-документалист Хайнер Сильвестер, певец и композитор Дирк Зельнер, писатель Вольфганг Биттнер, певица Джина Питч и другие.

Авторы письма указали на то, что «шокирующая эскалация дискриминации и унижения русскоязычных граждан» свидетельствует об опасном кризисе демократии в Германии. Деятели культуры отметили, что испытывают стыд в связи с этой ситуацией.

«Людям угрожают, оскорбляют, унижают, их имущество подвергается вандализму, их ругают в социальных сетях и открыто просят покинуть Германию. Русских отказываются обслуживать в продуктовых магазинах и ресторанах. А СМИ уже используют слово „русский“ как синоним слова „агрессор“, разжигая межнациональную ненависть. Такие вещи необходимо срочно пресекать!» — заявили немецкие культурные деятели.

Их возмутило и то, что разрушаются торговые связи с Россией, расторгаются контракты с российскими звездами эстрады, из учебных программ европейских школ исключают произведения русских классиков. Немецкая элита не желает мириться с тем, что «культуру душат и лишают миротворческой, объединяющей силы».

«Каков следующий шаг „культурной Европы“? Публичное сожжение книг русского происхождения на больших площадях городов? Куда немецкая политика хочет направить эту спираль?» — недоумевают немцы.

Составители письма потребовали «немедленного переосмысления немецкой политики и немецких СМИ» для борьбы с разгулом русофобии в Германии и Европе.