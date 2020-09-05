Немецкие аналитики рассказали о неуязвимости России перед санкциями Запада

По данным, которые Цшэпитц приводит в своем материале, резервы России на сегодняшний день составляют 600 миллиардов долларов. При этом, как отмечает бизнес-редактор издания, рекордный показатель средств был накоплен несмотря на сохранение санкций против России и невысоких цен на нефть.

В связи с этим, считает Цшэпитц, Россию с финансовой точки зрения не получится «легко поставить на колени».

Стратег одной из консалтинговых компаний Крис Вифер заявил, что у России пятые по величине финансовые резервы в мире и при этом не большой размер государственного долга. По его мнению, из-за этого правительство страны находится в комфортном положении, будучи не слишком уязвимым в геополитическом плане.

К таким успешным показателям, по мнению Цшепитца, привела экономическая политика президента России Владимира Путина. Журналист отмечает, что российский лидер имеет ряд «важных принципов и убеждений» в сфере экономики. Кроме того, Путин принял решение о реструктуризации российских валютных резервов, отказавшись от доллара в пользу увеличения золотых запасов.