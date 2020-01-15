Немецкие аналитики признали необходимость в России для мира на Ближнем Востоке

Аналитики говорят, что раньше луидором была Америка, захватившая Ирак и Афганистан и запустившая в Сирии и Ливии госперевороты. Россия же изменила расклад после эффективного распределения своего потенциала.

19 января в Берлине состоится конференция по урегулированию ситуации в Ливии. На нее приглашен и президент РФ Владимир Путин. Он считает, что встреча может помочь разрешить кризис в Ливии.

Аналитики из Германии говорят, что РФ играет ключевую роль на Ближнем Востоке, так как находится постоянно на связи со всеми игроками, в отличие от США, которые только давят и угрожают.