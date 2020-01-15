Немецкие аналитики признали необходимость в России для мира на Ближнем Востоке
Немецкое издание Der Tagesspiegel считает, что Россия необходима для того, чтобы установить мир на Ближнем Востоке. Такой вывод аналитики сделали со слов канцлера Германии, Ангелы Меркель, пишет ИА «Nation news».
Аналитики говорят, что раньше луидором была Америка, захватившая Ирак и Афганистан и запустившая в Сирии и Ливии госперевороты. Россия же изменила расклад после эффективного распределения своего потенциала.
19 января в Берлине состоится конференция по урегулированию ситуации в Ливии. На нее приглашен и президент РФ Владимир Путин. Он считает, что встреча может помочь разрешить кризис в Ливии.
Аналитики из Германии говорят, что РФ играет ключевую роль на Ближнем Востоке, так как находится постоянно на связи со всеми игроками, в отличие от США, которые только давят и угрожают.