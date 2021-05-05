Немецкие адвокаты попросили завести на Лукашенко уголовное дело

Четыре берлинских адвоката от лица десяти белорусов обратились в генпрокуратуру в немецком Карлсруэ с обвинением против Александра Лукашенко и силовиков в преступлениях против человечности.

Адвокаты готовы предоставить в суде более 100 задокументированных случаев применения пыток властями Белоруссии. Некоторые клиенты, по заявлению юристов, покинули страну и проживают в Германии. Об этом сообщило немецкое издание Tagesspiegel.

«Все клиенты сообщают об арестах по недействительным обвинениям, пытках и жестоком обращении во время их содержания под стражей. Их запирали в слишком узких клетках, с ними физически жестоко обращались, унижали, угрожали, оскорбляли в течение нескольких дней», — заявил адвокат Бенедикт Люкс.

Еще один адвокат Онур Озата добавил, что его клиентам был нанесен серьезный вред здоровью, от которого они страдают до сих пор. Он отметил, что к ним были применены «звериные государственные пытки».

«Мы ожидаем, что прокуратура в соответствии со своими полномочиями и принципом мирового права будет преследовать преступления, совершенные в Белоруссии», — сказал он.

По словам Озата, принцип мирового права предусматривает, что определенные преступления могут преследоваться, даже если они произошел в другой стране, а преступники, а также жертвы не являются федеральными гражданами.