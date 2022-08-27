Немецкая журналистка заявила, что россияне не могут позволить себе кофе и печенья

Немцам рассказали, что россияне якобы больше не могут себе позволить такие распространенные продукты, как кофе, шоколад и печенья известных брендов. Статью написала корреспондент немецкой газеты FAZ Катарина Вагнер.

Сначала журналистка честно призналась, что в супермаркетах российской столицы «почти не заметно, что чего-то не хватает».

«Большинство привычных предметов все еще на месте: Nutella, печенье Oreo, кофе Jacobs и Tchibo, Persil и Ariel, шоколад Milka, Lindt и Ritter Sport, Snickers, Mars и Milky Way, Nivea и L’Oreal, немецкий рислинг и йогурты Danone», — написала Вагнер.

Но тут же задалась вопросом:

«Но кто на самом деле может позволить себе все это в России?»

С этого момента немка перешла к, очевидно, поставленной редакцией задаче — объявила, что россияне вместо брендовых товаров вынуждены покупать их отечественные аналоги. Свой вывод она никак не обосновала. Для «объективности» опросила лишь двух пенсионеров, у которых среди покупок не оказалось западных товаров.

Ранее в сюжете французского телеканала France 2 рассказали, что экономика России хорошо противостоит санкциям западных стран. Полки супермаркетов заполнены продуктами, а посетители могут без труда найти французские товары и бутылки европейского вина.