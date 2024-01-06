Мир 06 января 2024, 01:40 Немецкая журналистка провалила прямой эфир из Израиля Bild: журналистка ARD забыла слова во время включения из Израиля Unsplash

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Корреспондентка немецкой телевещательной компании ARD Ханна Реш попала в неловкое положение во время включения из Тель-Авива. Журналистка рассказывала о судебной реформе Израиля, но потом резко забыла, о чем говорила, сообщило издание Bild.

«Суд исполнил свой долг… И мы, на самом деле… Извините, мне нужно собраться… Партия Нетаньяху четко сказала, что это решение не… Мне так жаль», — сказала она.

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Ведущий прервал ее выступление, назвав эту ситуацию «рабочим моментом». Прямой эфир с упоминанием Нетаньяху вышел на экраны немецкого телевидения вечером 1 января.

Позднее журналистка объяснила, что «потеряла нить» после долгих съемок. Она поблагодарила коллег и съемочную группу за поддержку.

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