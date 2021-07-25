Немецкая журналистка изображала помощь пострадавшим от наводнения, измазавшись в грязи. Видео

Корреспондентку Сюзанну Оллен немецкого телеканала RTL застали, когда она размазывала грязь по своей одежде, приехав на съемку в пострадавший от наводнения город Бад-Мюнстерайфель. Необычное поведение журналистки снял на камеру один местный житель и опубликовал в социальных сетях.

«Корреспондент Сюзанна Оллен пачкается перед выходом в эфир вместо того, чтобы помочь», — написал автор видео.

На опубликованных кадрах видно, как журналистка набирает грязь в ближайшей луже и мажет свою рубашку.

На сайте телеканала RTL выложили извинения журналистки. Она пояснила, что уже приезжала в пострадавшие от наводнения регионы как частное лицо и работала волонтером. Но когда она приехала на съемку, то ей стало стыдно перед остальными людьми, которые разбирали завалы пока она стояла в чистой одежде перед камерой.

«Не задумываясь я вымазала грязью себя. Прошу прощения у тех, кого это смутило», — говорится в заявлении.



Как сообщила телерадиокомпания «Би-би-си», немецкий телеканал отправил журналистку в отпуск, временно отстранив от работы. Какое наказание ей грозит пока неизвестно.

Германия пережила крупнейшее за 10 лет наводнение на прошлой неделе. Погибли не менее 170 человек, десятки числятся пропавшими без вести. Ущерб нанесенный стихией оценили в несколько десятков миллионов евро. Разборы завалов в пострадавших городах продолжаются до сих пор.