Мир 24 декабря 2022, 02:57 Немецкая Wintershall Dea изучит указ Путина об ограничениях для «Газпрома» РИА «Новости»

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Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea начала анализировать указ президента России Владимира Путина, которым для «Газпрома» установили ограничения по закупке газа. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мы приняли к сведению указ президента», — заявили в компании.

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Указом Путина «Газпрому» запретили покупать газ по цене выше установленного лимита у совместных предприятий с OMV и Wintershall. Речь идет о покупке голубого топлива, который добывают на участках Ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения и на Южно-Русском газовом месторождении. Действие указа распространяется на правоотношения зафиксированные после 1 марта 2022 года.

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Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что распоряжение Путина не нужно расценивать, как ответ на потолок цен на топливо. Этот документ является реакцией на действия некоторых «недружественных» стран, объяснил он.

Wintershall Dea является одной из самых крупнейших европейских нефтегазодобывающих компаний. Ее специалисты ведут разработку месторождений на Ближнем Востоке и на севере Европы.