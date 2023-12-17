Мир 17 декабря 2023, 11:02 Немецкая таможня пригрозила России конфискацией рождественских подарков Таможня Германии предупредила о рисках конфискации подарков из России Unsplash

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Немецкая таможня напомнила, что может конфисковать отправленные из России рождественские подарки, если они не будут отвечать всем «требованиям». Об этом сообщил официальный сайт ведомства.

«Ввоз множества товаров различного характера из России запрещен», — указали в таможне.

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Ведомство предупредило, что конфискации подлежат подарочные посылки, содержащие камни и драгоценные металлы, сигареты, косметику, бумагу и пластмассу. В таможне добавили, что исключения не подразумеваются, и все товары подобного рода будут конфисковывать.

Ранее в осеннем прогнозе Еврокомиссии рассказали об экономическом спаде в 2023 году. Его предсказывают в Германии, Финляндии, Швеции и еще семи странах. По мнению издания South China Morning Post, руководство ФРГ пошло на поводу у США в вопросе антироссийских санкций и тем самым ухудшило экономическую ситуацию в государстве.