Немецкая семья запустила «китайские фонарики» и подожгла обезьянник. Погибли более 30 животных

В немецком городе Крефельд более 30 животных погибли в зоопарке из-за местных жительниц, которые запустили «китайские фонарики». После пожара в обезьяннике виновницы происшествия сами пришли в полицию.

60-летняя жительница Крефельда и две ее дочери запустили в небо три «китайских фонарика» в ночь на 31 декабря. Внутрь они поместили записки с желаниями. Бумажные лампы поднимаются в воздух за счет теплого воздуха, поступающего от открытого горящего фитиля, он же и вызвал пожар в зоопарке.

«Женщины просто подожгли фонарики с записками с желаниями, они не знали, что может произойти», — цитирует РИА «Новости» представителя полиции Крефельда.

В результате пожара заживо сгорели пять орангутангов, две гориллы и шимпанзе. Всего, по данным Deutsche Welle, погибли более 30 животных.

Запуск «китайских фонариков» запрещен на большей части территории Германии. Женщины из города Крефельд заказали бумажные лампы в онлайн-магазине, не зная, что они запрещены. В случае признания виновными в поджоге по неосторожности подозреваемым грозит штраф или тюремное заключение сроком до пяти лет.

Зоопарк Крефельда закрыт до пятницы. К его воротам местные жители несут цветы и свечи в память о погибших обезьянах.