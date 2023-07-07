Мир 07 июля 2023, 18:58 Немецкая разведка прослушивала переговоры Пригожина и Лукашенко ARD: разведка ФРГ могла прослушивать переговоры Лукашенко и Пригожина РИА «Новости»

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Федеральная разведывательная служба Германии могла прослушивать переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко c основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным во время попытки вооруженного мятежа 24 июня. Об этом сообщил немецкий телеканал ARD.

По данным канала, журналистское расследование выявило, что разведка ФРГ располагала гораздо более детальной информацией о попытке мятежа в России, чем это было известно ранее. Не исключено, что агенты следили за переговорами между Пригожиным и Лукашенко.

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Возможно, сотрудники Федеральной разведывательной службы стали свидетелями важного разговора между предпринимателем и белорусским лидером.

Информация о возможном мятеже стала известна за неделю до произошедшего. Но проверить данные у партнеров немецкие службы так и не смоги.

В четверг, 6 июля, стало известно, что президент России Владимир Путин обсудит будущее ЧВК «Вагнер» и судьбу Пригожина со своим белорусским коллегой. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не подтверждал эту информацию.