Немецкая полиция допустила многотысячные митинги из-за саммита G7

Многотысячный митинг проходит на улицах Мюнхена в рамках протестной акции из-за проводимого в Германии саммита «Большой семерки». Об этом сообщило издание Welt со ссылкой на местную полицию.

Правоохранители сообщили, что на данный момент в акции участвуют до четырех тысяч человек, однако количество людей может увеличиться до 20 тысяч, написала газета Associated Press.

Протестующие заявят о требованиях отказа от использования ископаемого топлива, попросят усилить борьбу с голодом и сохранить разнообразие растений и животных на плане.

Саммит «Большой семерки» пройдет в Мюнхене с 26 по 28 июня, в баварском замке Эльмау. В нем примут участие постоянные члены G7, а также лидеры Индонезии, Индии, Аргентины, ЮАР и Сенегала. Президент Украины Владимир Зеленский также примет участие в саммите по видеосвязи.