Мир 27 января 2024, 23:24 Немецкая партия выступила против расширения Евросоюза за счет членства Украины FT: партия Вагенкнехт отвергла прием Украины в ЕС Pxhere

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В Берлине приняли программу, с которой немецкая партия «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW) пойдет на выборы в Европарламент. Объединение выступило против расширения ЕС за счет принятия Украины, сообщила газета Financial Times.

Лидер партии заявила, что объединение выступает за экономически здравый смысл, мир и разрядку вместо гонки вооружений, социальную справедливость и свободу мнений. BSW стремится привлечь избирателей, которые не поддерживают антироссийские санкции и помощь Украине.

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«Мы снабжаем их оружием до победы, в которую больше не верят уже их собственные генералы», — подчеркнула Вагенкнехт.

Партия отвергла начало переговоров с Украиной, Молдавией и Грузией о приеме в Евросоюз.

Вагенкнехт также призвала решать ситуацию на Украине путем переговоров. Она назвала украинский конфликт бизнесом для немецких лидеров. Власти ФРГ делят сферы влияния по части продажи оружия и оборонных заказов, отметила депутат.