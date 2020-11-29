Немецкая овчарка испугалась щенков корги. Видео

«Она всегда была довольно робкой. Когда она была щенком, я всегда учила ее не относиться враждебно к другим. <…> Я была рада видеть, что Хэппи не нападала и продолжала избегать их (щенков — прим. ред.)», — рассказала девушка по имени Ван.

Хэппи живет вместе с хозяйкой в Чанчжоу на востоке Китая. «Нападение» произошло во время прогулки возле жилого комплекса. Шесть маленьких корги внезапно выбежали из зоомагазина, возле которого Ван и Хэппи остановились, чтобы дождаться друзей. Щенки начали лаять и гоняться за внушительных размеров овчаркой. Собака не проявляла агрессии и пыталась от них убежать.

Работница магазина пыталась усмирить корги, но это оказалась непросто. У нее получилось поймать только одного щенка. Мимо прошел пудель, но участники погони не обратили на него никакого внимания.