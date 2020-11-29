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    29 ноября 2020, 10:18

    Немецкая овчарка испугалась щенков корги. Видео

    Андрей Иванов

    Немецкая овчарка по кличке Хэппи испугалась щенков корги. Она трусливо бегала от них кругами. Забавный момент сняли на видео, которое разошлось по Сети. Хозяйка овчарки рассказала Daily Mail, что ее собака всегда была робкой.

    «Она всегда была довольно робкой. Когда она была щенком, я всегда учила ее не относиться враждебно к другим. <…> Я была рада видеть, что Хэппи не нападала и продолжала избегать их (щенков — прим. ред.)», — рассказала девушка по имени Ван.

    Хэппи живет вместе с хозяйкой в Чанчжоу на востоке Китая. «Нападение» произошло во время прогулки возле жилого комплекса. Шесть маленьких корги внезапно выбежали из зоомагазина, возле которого Ван и Хэппи остановились, чтобы дождаться друзей. Щенки начали лаять и гоняться за внушительных размеров овчаркой. Собака не проявляла агрессии и пыталась от них убежать.

    Работница магазина пыталась усмирить корги, но это оказалась непросто. У нее получилось поймать только одного щенка. Мимо прошел пудель, но участники погони не обратили на него никакого внимания.