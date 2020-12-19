Немецкая модель умерла от анорексии. Чему она учила подписчиков в Instagram?

Немецкая звезда Instagram Йоси Мария умерла от анорексии в 24 года. Она всю жизнь боролась с этой серьезной болезнью. В своем аккаунте девушка писала про здоровье и помогала подписчикам поверить в себя.

Модель делилась ходом борьбы с недугом и призывала ответственно относиться к своему организму. Она хотела помочь окружающим, которые тоже страдали от подобного заболевания. Йоси просила подписчиков не замалчивать свои проблемы, не бояться просить о помощи. Девушка объясняла подписчикам, насколько страшна и опасна анорексия.

Йоси также рассказывала, что анорексия — это в первую очередь не маленький вес, а проблемы в голове. На долю больных выпадает тяжелая борьба: набрать вес и снова вернуть радость в жизни. Путь к себе можно найти только через себя, но сделать это нужно и для семьи, в частности.

Один из главных признаков анорексии — человек постоянно мерзнет. Поэтому неудивительно, что Йоси стоит в купальнике в жаркий день и пишет про холод.

«Определенно слишком холодно. Мне сейчас уже слишком холодно. Я очень ненавижу холод! Всегда. Я никогда не дружила со льдом и снегом», — сказала модель.

Анорексия — это далеко не всегда желание похудеть. Напротив, это психическое расстройство, предупреждала модель.

«Не думайте, что я хотела похудеть. Это не так. Это не низкокалорийная диета, на которую я села. Это психическое расстройство, анорексия. Этого не ищут. Многие думают, что я похудела специально, хотела привлечь внимание, — нет!» — заявила Йоси.

Несмотря на серьезную болезнь, девушка поражала своим моральным духом. Она призывала бороться со страхами и меняться, иначе в жизни не будет ничего — ни хорошего, ни плохого.

«Ты останешься такой же. Ты не меняешься и не можешь раскрыть свой потенциал. Становишься несчастной, появляется чувство несовершенства. Но ведь интересно, что же может предложить жизнь?» — писала Йоси.

Модель советовала блистать, даже если это сияние ослепит других. Она напоминала, что люди сами для себя самое большое благословение и проклятие одновременно. Человек хочет получить все самое лучше, но при этом банит себя же. Йоси просила научиться относиться к себе так, будто ты — самое дорогое, что есть в мире.

Девушка была похожа на скелет, но не стеснялась своего тела и радовалась жизни. Она напоминала про важность серотонина, гормона счастья, поэтому предлагала список продуктов, которые помогут обрести это чувство.

«Так выглядит женщина, которая получает удовольствие от жизни, не хочет прятаться и заражает других своим позитивом», — такой комментарий она оставила к посту со своей фотографией.

Йоси много писала про свою жизнь: заказала мебель, сходила в маникюрный салон и спортзал, поиграла со щенком. Хоть она и вела блог про анорексию, не всегда писала про болезнь. Девушка объясняла это так: «Не хочу слишком много времени уделять этой теме. Мне нужно отвлечься, чтобы стать здоровой. Поэтому, пожалуйста, не сердитесь, если не делаю упор на анорексии и отключила функцию комментариев. Никаких отзывов, никаких негативных вибраций».

При этом девушка оставалась очень худой. На некоторых фотографиях стоит пометка от Instagram «Потенциально неприемлемый контент. Это фото может содержать сцены насилия или тяжелый для восприятия контент».