Мир 04 мая 2023, 19:18 Немецкая модель удлинила себе ноги на 15 сантиметров, потратив 160 тысяч долларов Немка удлинила себе ноги за 160 тысяч долларов ради улучшения карьеры и сексуальной жизни Соцсети

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Немецкая модель Терезия Фишер перенесла две операции по удлинению ног на 15 сантиметров, потратив на хирургические вмешательства более 160 тысяч долларов. Об этом написала газета New York Post.

Процедура удлинения ног является болезненной. Хирурги ломают человеку большеберцовую кость, в которую вставляют металлические штифты. В течение следующих трех месяцев ноги постепенно удлиняются на один миллиметр в день, что в конечном итоге делает выздоровевшего пациента на несколько сантиметров выше.

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Фишер дважды сделала себе эту операцию, потратив в общей сложности 161 тысячу долларов. Теперь ее рост составляет 183 сантиметра вместо 168. По признанию модели, после того, как ноги стали длиннее, улучшилась ее модельная карьера и сексуальная жизнь.