Немецкая медсестра подменила вакцину от COVID-19 физраствором

Медсестра прививочного центра на севере Германии подменила вакцину от коронавируса производства Pfizer и BioNTech физраствором. Об этом сообщили местные власти, передала телекомпания NDR.

Все произошло в городе Шортенс федеральной земли Нижняя Саксония. Медработница случайно уронила ампулу с препаратом. Чтобы это скрыть, она набрала в шприцы физраствор. Подсоленную воду поставили шести жителям, сама медсестра не делала инъекции.

Через три дня она рассказала о произошедшем своей коллеге. Та «с тяжелым сердцем» проинформировала начальство. Когда медсестру вызвали на беседу, она во всем созналась.

Уколы физраствором сделали утром 21 апреля. В тот период вакцинировались 200 человек. Теперь они сдадут тесты на антитела, чтобы определить, кто не получил вакцину.

Медсестру, о которой известно, что ей около 40 лет, освободили от работы в прививочном центре. Также ее немедленно уволили из германского общества Красного Креста.

Полиция проводит расследование. Женщину подозревают в причинении телесных повреждений.