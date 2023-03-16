Мир 16 марта 2023, 00:51 Немецкая компания заплатит €1,3 млн штрафа за поставку гидромолота для Крымского моста Компания из ФРГ заплатит €1,3 млн штрафа за поставку гидромолота в Россию вопреки санкциям РИА «Новости»

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Немецкая компания земли Шлезвиг-Гольштейн выплатит 1,3 миллиона евро штрафа за поставку в Россию гидравлического молота, несмотря на санкции. Агрегат предназначался для строительства Крымского моста, сообщило Sudwestrundfunk (SWR; Юго-Западное радио).

Заявление о наложении штрафа подала в суд прокуратура Киля. Штраф выписали и руководителю компании, название которой не раскрывается. Прокуратура Киля прокомментировала свое решение тем, что «существует достаточное подозрение» в нарушении организацией закона о внешнеэкономической деятельности.

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Сотрудники немецкой компании сопровождали использование инструмента в профессиональном плане. Гидромолот могли использовать для забивания свай в землю.

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Ранее премьер-министр Михаил Мишустин назвал Россию чемпионом мира по числу введенных против страны санкций. Он обратил внимание на необходимость сбалансировать все отрасли.