Мир 17 января 2023, 23:46 Немецкая энергокомпания Wintershall Dea завила об уходе из России Немецкая энергетическая компания Wintershall Dea покинет Россию РИА «Новости»

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Немецкая энергетическая компания Wintershall Dea сообщила о решении полностью оставить России. В компании отметили, что при процедуре ухода будут соблюдены все правовые обязательства, написало РИА «Новости».

«Наблюдательный совет Wintershall Dea одобрил принципиальное решение правления о выходе из России. Как следствие, Wintershall Dea намерена полностью выйти из России в установленном порядке», — говорится в ее сообщении.

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По предварительным прогнозам, суммарный убыток Wintershall Dea составит около 5,3 миллиарда евро.

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Wintershall Dea является крупнейшей в Европе частной нефтегазовой компанией, которая, помимо России, работает в Северной Европе, Латинской Америке, Ближнем Востоке и Северной Африке. Доля BASF составляет 72,7%, а LetterOne — 27,3%.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий «Газпрому» покупку газа по цене выше установленного лимита у совместных предприятий с OMV и Wintershall. Речь идет о покупке голубого топлива, который добывают на участках Ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного и на Южно-Русском газовом месторождении.