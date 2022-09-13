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Немецкая экономика рухнет, как в трагедии из пяти актов — СМИ

Der Spiegel сравнил обвал немецкой экономики из-за энергокризиса с трагедией в пяти актах

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Энергетический кризис скажется на промышленности, вызовет рост цен и безработицы, а впоследствии спровоцирует рецессию. Издание Der Spiegel сравнило обвал немецкой экономики с театральной трагедией в пяти актах.

«Вопрос уже не в том, грядет ли кризис. Вопрос в том, насколько это плохо и как долго это длится. Эта трагедия состоит из пяти действий и начинается с ценового шока на энергию», — предупредил автор статьи.

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В первую очередь пострадают промышленные компании, которые больше остальных зависят от электроэнергии и газа, а именно производители бумаги, удобрений и сталелитейщики.

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Во втором действии своеобразного спектакля проблемы появятся у всех участников рынка, потому что промышленники буквально передадут рост цен другим компаниям, от промышленных групп до среднего бизнеса. По опросу BDI, более 90% компаний назвали рост цен на энергию и сырье серьезной или даже экзистенциальной проблемой.

В третьем акте пострадают продавцы. Потребительский спрос продолжит падение. Немцы уже отложили до лучших времен отпуск, походы в рестораны и покупку новой мебели. Из-за спада продаж произойдет рост безработицы, и это четвертый акт пьесы. В пятом экономику Германии ожидает рецессия.

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