Мир 04 марта 2024, 03:43 Немецкая детская передача показала ролик про рвущуюся на Украину ракету Taurus ZDF опубликовал ролик для детей про ракету Taurus, которая рвется на Украину РИА «Новости»

Читать 360tv в

Детская передача logo! немецкой государственной телерадиокомпании ZDF опубликовала ролик про крылатую ракету Taurus, которая хочет попасть на Украину, но ей в этом мешает сомневающийся канцлер Германии Олаф Шольц. Видео появилось на Youtube-канале программы.

В ролике детскими голосами беседуют Taurus, британская и французская ракеты Storm Shadow и SCALP и танк Leopard 2.

Реклама

«Мы, крылатые ракеты, должны были устроить порядочную встряску Олафу Шольцу… Потому что он все равно отказывается отправить меня на Украину», — возмущается Taurus.

Storm Shadow и SCALP смеются над «подружкой» и хвастаются, что уже попали на Украину.

Пользователи раскритиковали ролик и возмутились, что подобную военную пропаганду показывают детям. Авторы передачи заявили, что видео создавалось для TikTok-аккаунта и предназначено для подростков от 13 лет.

В конце февраля Олаф Шольц выступил против поставок ракет Taurus Вооруженным силам Украины. По словам канцлера, это может втянуть ФРГ в конфликт.