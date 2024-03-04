04 марта 2024, 03:43
Немецкая детская передача показала ролик про рвущуюся на Украину ракету Taurus
ZDF опубликовал ролик для детей про ракету Taurus, которая рвется на Украину
Детская передача logo! немецкой государственной телерадиокомпании ZDF опубликовала ролик про крылатую ракету Taurus, которая хочет попасть на Украину, но ей в этом мешает сомневающийся канцлер Германии Олаф Шольц. Видео появилось на Youtube-канале программы.
В ролике детскими голосами беседуют Taurus, британская и французская ракеты Storm Shadow и SCALP и танк Leopard 2.
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«Мы, крылатые ракеты, должны были устроить порядочную встряску Олафу Шольцу… Потому что он все равно отказывается отправить меня на Украину», — возмущается Taurus.
Storm Shadow и SCALP смеются над «подружкой» и хвастаются, что уже попали на Украину.
Пользователи раскритиковали ролик и возмутились, что подобную военную пропаганду показывают детям. Авторы передачи заявили, что видео создавалось для TikTok-аккаунта и предназначено для подростков от 13 лет.
В конце февраля Олаф Шольц выступил против поставок ракет Taurus Вооруженным силам Украины. По словам канцлера, это может втянуть ФРГ в конфликт.
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