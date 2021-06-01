Немецкая делегация отправилась в США на переговоры по «Северному потоку — 2». Высокопоставленные чиновники Германии встретятся с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и торговым представителем США Кэтрин Тай.

От Германии в США отправились помощник канцлера Ангелы Меркель по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер и советник по экономическим вопросам Ларс-Хендрик Реллер. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на медиагруппу Funke.

Ранее президент США Джо Байден назвал введение новых санкций против «Северного потока — 2» контрпродуктивными. При этом Вашингтон ввел ограничения против 13 судов, работающих над завершением проекта.

Согласно проекту «Северный поток — 2», от побережья России до Германии будут проходить две нитки газопровода. Они протянутся через Балтийское море и будут иметь мощность 55 миллиардов кубометров газа в год. Против строительства выступают США, Украина и некоторые страны Европы.