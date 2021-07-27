Немецкая «Байер» опровергла взрыв на своем химическом заводе

Компания «Байер» опровергла сообщения о взрыве на своем химическом заводе в Германии. Взрыв произошел на мусоросжигательном заводе в Леверкузене, принадлежащем компании Currenta. Об этом сообщили на странице «Байер» в Twitter.

Мощный взрыв произошел в центре утилизации мусора в Леверкузене во вторник утром. Предположительно, на его территории могли храниться и опасные отходы.

Огромное облако черно-серого дыма видно за несколько километров. Местные жители слышали, что в городе сработала сирена. В районе пожара перекрыли автострады, в том числе закрыт участок дороги по направлению в Кельн. Пожарные попросили срочно выделить аварийные полосы для проезда техники.

В полиции сообщили о нескольких пострадавших. Более точной информацией местные власти пока не располагают, так как ситуация остается крайне запутанной, написала газета Bild.

Облако дыма движется в сторону Буршайда и Вермельскирхена. Жителей в этих городах призвали закрыть окна и двери.

О взрыве ранее сообщили очевидцы. Причины остаются неизвестны.