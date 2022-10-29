Мир 29 октября 2022, 17:44 Немецкая армия осталась «голой» из-за военной помощи Украине Die Welt назвала немецкую армию «голой» из-за поставок вооружения Украине Википедия

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Армия Германии оказалась «голой», военные склады опустошены после поставок вооружения Украине. К такому выводу пришли эксперты газеты Die Welt.

В статье сказано о плачевном состоянии бундесвера после оказания военной помощи Украине. Германия отправляла ВСУ вооружение, боеприпасы и необходимые запчасти.

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По словам председателя Ассоциации бундесвера полковника Андре Вюстнера, слова которого приводит издание, возможности для компенсации армейских запасов нет.

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«Бундесвер в целом находится в свободном падении, потому что из войск уходит больше ресурсов, чем поступает новых», — пояснил Вюстнер.

В статье указывается, что амбициозные обещания канцлера Германии Олафа Шольца сделать немецкую армию самой оснащенной в Европе повисли в воздухе. Ни одна армейская бригада не укомплектована и не готова к военным действиям.

По мнению инспектора армии ФРГ Альфонса Майса, можно описать ситуацию одним словом. Поддержка киевского режима буквально «раздела» вооруженные силы стран, сообщило ИА Nation News.