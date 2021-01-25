Немец собрался переделать российский самолет Ан-2 в мини-отель

Немец Эрик Херберт купил самолет Ан-2 ради необычной задумки. Он хочет поставить лайнер у себя во дворе и сделать из него мини-отель.

Эрик Херберт из Альтендорфа известен неординарными идеями, написал немецкий таблоид Bild. В прошлую пятницу Херберту привезли остов самолета. Временно его разместили около пожарной части.

«Когда в середине февраля прибудут все части, мы с помощью крана переместим Ан-2 на мой земельный участок», — сказал предприниматель.

Сначала власти оказались в замешательстве и не понимало, как официально дать разрешение на размещение самолета в саду у Херберта. Однако, по его словам, все документы удалось получить. В ближайшее время немец начнет переоборудование Ан-2.

«На месте, изначально предусмотренном для мотора самолета, будет поставлен электродвигатель. Чтобы пропеллеры вращались», — заявил предприниматель.

Кабину тоже отреставрируют. Только когда самолет полностью приобретет нужный вид, мини-отель начнет работать. Открытие планируется уже лето 2021 года. Одна ночь в такой гостинице обойдется в 399 евро.

Ан-2 — легкий многоцелевой самолет, созданный в СССР. Он эксплуатировался во время Великой Отечественной войны, сейчас его продолжают выпускать в Китае.