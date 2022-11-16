Мир 16 ноября 2022, 19:26 Немец нашел на улице чек производителя мармелада на 4,6 миллиона евро. Его вознаградили... мармеладом Bild: немец, нашедший на улице чек Haribo на 4,6 млн долларов, получил в награду мармелад freepik

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Немец нашел на улице чек крупного производителя мармеладных мишек Haribo на 4,6 миллиона евро. В награду 38-летний Ануар получил шесть упаковок мармелада, написала Bild.

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"Я подумал, что это как-то слишком дешево", — процитировало мужчину издание.

Сообщается, что мужчина из любопытства поднял с земли клочок бумаги, когда шел домой. Оказалось, это чек, который компании Haribo выписала сеть супермаркетов Rewe. Ануар решил позвонить в кондитерскую компанию. Там его попросили уничтожить документ, что он и сделал - и прислал фото в доказательство. После этого Ануару прислали сладкий подарок.

Компания в беседе со СМИ подтвердила всю эту историю и добавила, что чек был закрыт, так что его все равно не получилось бы выкупить.

В 2020 году москвичка нашла на улице кошелек с деньгами и решила потратить их. История закончилась для нее плачевно: суд признал женщину виновной в краже и назначил штраф в размере 25 тысяч рублей.