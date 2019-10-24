Немцы заявили, что евреи преувеличивают значение холокоста

Всемирный еврейский конгресс, обеспокоенный растущими антисемитскими настроениями в ФРГ, провел в Германии опрос. Темой исследования было отношение немцев к евреям.

Как следует из полученных результатов, 41% немцев, принявших участие в опросе, считает, что евреи слишком много и навязчиво говорят о холокосте — в частности, о массовых убийствах нацистами живущих в Европе евреев. Одновременно 28% респондентов заявили, что евреев слишком много в экономике, а 26% опрошенных добавили, что у евреев «слишком много власти в мировой политике».

Интересно, что опрос был проведен среди тех немцев, у которых годовой доход составляет не менее 100 тысяч евро. Иными словами, среди германской элиты, сообщил сайт издания Spiegel.

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Согласно тем же результатам, 12% респондентов считают, что евреи ответственны за развязывание большинства войн в мире. Еще 22% ненавидят евреев в принципе — в основном за их поведение.

Как отмечено в материалах издания, Всемирный еврейский конгресс (WJC) объединяет еврейские общины в 100 странах мира. Президент организации Рональд Лаудер между тем заявил, что антисемитизм в Германии достиг критической точки.

«Пришло время всему немецкому обществу встать и сразиться с антисемитизмом», — заявил он.