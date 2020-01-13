Прокачка российской нефти по территории Белоруссии, по данным Минэнерго РФ, идет в полном объеме. Однако поставки на белорусские НПЗ заморожены с 1 января из-за спора о цене сырья: российские поставщики хотят включить премию в шесть долларов за тонну, белорусы против.

10 января Минск ввел экологический налог на транспортировку нефти и нефтепродуктов. Ставка налога составила 50% от прибыли операторов магистральных трубопроводов. Исходя из заявленной прибыли «Гомельтранснефть Дружба» за 2019 год, экологический налог может составить около 3,4 миллиарда рублей (55,5 миллиона долларов), подсчитали «Ведомости».

Старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко заявил изданию, что «дополнительный налог не превысит нескольких десятков миллионов долларов, это не много для российской нефтяной отрасли». При этом эксперт отметил, что «даже его еще нужно как-то повесить на нефтяные компании».

Рассуждая о безрезультатных переговорах о транзите российской нефти, глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев рассказал «Независимой газете», что минимальное повышение цены воспринимается в Белоруссии «очень болезненно» — из-за этого снижается прибыль у местных НПЗ. При этом «российские крупнейшие нефтяные компании тоже не готовы отказаться от премии в угоду Минску, так как и у них затраты растут».

Доцент РАНХиГС Сергей Хестанов, в свою очередь, сообщил, что в конфликте «нельзя выделить явно слабую и сильную сторону: для Белоруссии критично важны доходы от НПЗ, для России — транзит энергоресурсов».

Старший аналитик центра «Альпари» Вадим Иосуб напомнил изданию, что ранее все спорные вопросы между двумя странами по нефти и газу «разрешались на уровне двух президентов, а не субъектов хозяйствования, ведомств, министерств, вице-премьеров и даже премьеров». По словам эксперта, пока на президентском уровне нефтяной вопрос остается нерешенным.

Политолог Богдан Безпалько считает, что, напротив, речь в споре идет не о российском государстве, а о компаниях из РФ, которые не хотят поставлять нефть на белорусские НПЗ себе в убыток.

«Кто кого прогнет. Либо Лукашенко путем шантажа и введения доселе невиданного налога 50% с прибыли на транзит нефти, либо, соответственно, Россия, которая отказывается Белоруссии поставлять нефть и газ, то есть снижать цены на газ и на нефть без каких-либо оснований», — сказал он «Царьграду».