«Нельзя растопыренными пальцами держать власть». Лукашенко обратился с советом к новоизбранным депутатам

«Это наша страна, и мы с вами будем определять, как ей быть дальше. Но ни в коем случае нельзя растопыренными пальцами держать власть. Ибо будем пожинать плоды, как у наших соседей», — подчеркнул Лукашенко

С таким заявлением глава республики выступил на совещании с активом Минской области.

По информации ИА RNS, Лукашенко отметил, что избранный состав парламента «не хуже, чем в былые годы». Он обратил внимание на то, как важно слышать людей и отвечать на их просьбы.

«Поэтому я вас очень прошу: помните, что сегодня мы с большими портфелями, а завтра мы будем обычными людьми. Чтобы не было мучительно больно за эти годы перед народом», — заявил президент Белоруссии.