Нельзя путать политику с искусством и спортом

Преследование российских артистов и спортсменов достигло апогея, однако многие западные специалисты считают, что это неверная позиция. Свои мысли по этому вопросу «360» высказал финский политолог, доктор общественно-политических наук Йохан Бекман.

У нас есть достаточно большая проблема — это преследование российских артистов. Некоторые финские деятели культуры начали писать, что нельзя приглашать русских или российских артистов. Но это было в начале спецоперации. Появились в социальных СМИ такие яркие мнения, и требования отменить какие-то мероприятия.

Большая проблема — преследование великого маэстро Валерия Гергиева, это известный случай. Я думаю, что нельзя путать политику с артистами, музыкой или искусством. Также нельзя путать политику со спортом. Это абсолютно разные вещи.