Мир 28 января 2023, 14:17 «Нельзя оправдывать позор». Представитель Эрдогана призвал Европу защитить Коран Представитель лидера Турции Калын: Европа должна защитить Коран от осквернения Unsplash

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Страны Европы должны попытаться защитить Коран от осквернения, а не бездействовать, прикрываясь свободой слова. На это указал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, выступая на канале ТВ-24.

«Нельзя использовать свободу слова в качестве повода для оправдания этого позора, замалчивания, равно как для оскорбления, унижения, брани и нападок на священные ценности", — подчеркнул Калын.

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Он призвал Европу принять меры для "недопущения таких нападений».

А глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на сегодняшней встрече с представителями Академии молодых дипломатов назвал позицию Дании и Швеции по "подлым и расистским акциям" на их территории политикой двойных стандартов.

Глава турецкого Минюста Бекир Боздаг отметил, что причина акций в Европе против Корана — "Ненависть к исламу", написал ТАСС.

Накануне лидер местной ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран возле мечети в Копенгагене. Комментируя это, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что почти все страны Европы — приверженцы сатанизма.