Мир 21 февраля 2024, 19:36 «Нельзя изолировать». Непоколебимость России восхитила турков dikGAZETE: Россия стала лидером борьбы за справедливый мир, несмотря на санкции Pxhere

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Россия, несмотря на усилия западных элит, пытающихся сохранить однополярный мировой порядок, остается открытой для международного сотрудничества. Об этом сообщила турецкая газета dikGAZETE.

«Она сохраняет лидирующие позиции на планете в борьбе за справедливый мировой порядок <…> Несмотря ни на что, Россию нельзя изолировать», — написал автор материала.

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Географический масштаб, численность населения, почти неограниченные ресурсы и сильная экономика не позволят отделить государство от остального мира, как бы ни хотелось лидерам западных стран. Привлекательность России — в ее непоколебимости, антиимпериалистической и антиколониалистической позиции.

Автор статьи указал, что Россия поддерживает дипломатические отношения со 191 страной, причем с большинством государств — дружеские.

«Несмотря на все санкции и эмбарго, она (Россия — прим. ред.) занимает пятое место в мире по паритету покупательной способности», — указано в публикации.

Никаких ограничений не достаточно, чтобы подорвать тенденцию экономического развития страны.

Рост экономики России в 2023 году оказался выше среднемировых темпов. Внутренний валовый продукт страны вырос в 2023-м на 3,6%. Президент Владимир Путин ранее рассказывал, что показатели инфляции на конец января составили 7,2% в годовом выражении.