Мир 04 марта 2023, 12:41 «Неловко смотреть». Читатели соцсетей отметили разницу приема Лаврова и Бербок в Индии Читатели Twitter: разница в приеме Лаврова и Бербок в Индии показала влияние России

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Пользователи Twitter обсудили разницу в приемах министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Германии Анналены Бербок. Они заметили, что власти Индии продемонстрировали трепетное отношение к российской делегации, написало РИА «Новости».

«Неловко было смотреть. Посмотрите на шик при приеме Лаврова, а потом сравните обстановку, которая была у Бербок. Все это показало влияние России», — написал один читатель.

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Другой пользователь отметил, что Индия не захотела оказать почести представителю страны, ставшей одной из разжигателей украинского конфликта.

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«Мы живем в новом миропорядке. Но ведь нам вовсю говорят, что Россию якобы уже изолировали! Встреча Лаврова в Индии показала, что это не так», — добавил он.

Мероприятие в рамках формата «Большой двадцатки» прошло 1 и 2 марта в Нью-Дели. На ней присутствовали министры стран G20, а также представители международных организаций.

Ранее Лавров пристыдил страны объединения за сильный акцент в сторону Украины на встречах. Он напомнил, что ранее государства «Большой двадцатки» никогда не обсуждали темы Ирака, Афганистана или Вьетнама.