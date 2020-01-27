Нелюдимая Пердита. «Худшую кошку в мире» пытаются пристроить в добрые руки

Приют для животных в американском штате Северная Каролина ищут хозяев, которым мог бы сбагрить неласковую и нелюдимую кошку по имени Пердита.

Работники приюта шутливо прорекламировали своенравную кошку на свой странице в Facebook.

«Познакомьтесь с Пердитой (не для слабонервных). Ей нравится: уставиться прямо в вашу душу, пока вы не почувствуйте, что никогда больше не будете веселым; песня Cat Scratch Fever; фильм «Кладбище домашних животных» (кот Черч — ее герой); пугающие прыжки (ее специальность); скрываться в темных углах, считая себя при этом королевой дома; обманывать сотрудников приюта, притворяясь больной (ветеринар соглашается… что она просто вонючка).

Ей не нравится: розовый цвет; котята (они такие живые); собаки; дети; группа Дикси Чикс; фильмы Дисней; Рождество. И последнее, но самое важное — она одинока и готова быть социально неловкой с социально неловким человеком, который будет уважать ее личное пространство. ОТДАДИМ БЕСПЛАТНО», — написали сотрудники приюта.

Несмотря на такое объявление, пользователи пришли в восторг от пушистой вредины. Кто-то сказал, что с годами она станет добрее, а кто-то назвал Пердиту своим тотемным животным. Хотя не обошлось и без тех, кто обвинил сотрудников приюта в том, что они не смогли найти правильного подхода к кошке. Хотя самым правильным кажется к этой кошке вовсе не подходить.